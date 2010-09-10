Сообщение klonik » Вчера, 19:41

Здравствуйте, давно хочу выйти на Яндекс. Маркет как селлер. Очень хочется попробовать свои силы на этом маркетплейсе, и я слышала, что есть возможность это сделать, выгодно используя специальный промокод. Подскажите, а где можно вообще взять такой промокод? Что вы мне насчет этого подскажите?