Дипломная работа

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2971
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дипломная работа

Сообщение klonik » Сегодня, 15:47

Получила тему дипломной работы, понимаю, что сама не справлюсь. Даже с ИИ – очень сложная тема, поменять нельзя, я уточняла. Думаю, может при таком раскладе заказать у кого-нибудь диплом? Много ведь кто так делает, и ничего, научные руководители принимают.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2970
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дипломная работа

Сообщение zevc » Сегодня, 18:58

Отличная идея, я, например, диплом тоже не сама писала. Заказывала тут https://di-help.ru/ , причем далеко заранее. По итогу одна из первых сдала, препода дергала минимум, он это оценил. Главное выбирать исполнителя надежного, чтобы не получить за свои деньги плагиат и перед сдачей диплома обязательно его прочитать. Иначе на защите можно будет проблем поиметь, когда не сможете ответить на простейшие вопросы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя