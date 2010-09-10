Медицинские укладки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2971
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медицинские укладки

Сообщение klonik » Сегодня, 15:52

В срочном порядке нужно обновить медицинские укладки в авто, в общей сложности нужно закупить 47 штук. Подскажите, где можно найти качественные, недорогие укладки, которые будут соответствовать текущим требованиям? Проверки регулярные, соответствие очень важно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2970
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Медицинские укладки

Сообщение zevc » Сегодня, 19:16

Ищите на сайте farmprof-ukladki автомобильные укладки, они там разные есть. Выбирать нужно под тип автомобиля/задачу, сейчас для грузовых и легковых есть отличия. Укладки у них все свеженькие, состав меняется сразу, как только происходят изменения в законодательстве. Сколько у них не закупаемся, никогда проблем не было ни с укладками, ни с проверяющими лицами, все отлично, все правильно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя