Медицинские укладки
В срочном порядке нужно обновить медицинские укладки в авто, в общей сложности нужно закупить 47 штук. Подскажите, где можно найти качественные, недорогие укладки, которые будут соответствовать текущим требованиям? Проверки регулярные, соответствие очень важно.
Re: Медицинские укладки
Ищите на сайте farmprof-ukladki автомобильные укладки, они там разные есть. Выбирать нужно под тип автомобиля/задачу, сейчас для грузовых и легковых есть отличия. Укладки у них все свеженькие, состав меняется сразу, как только происходят изменения в законодательстве. Сколько у них не закупаемся, никогда проблем не было ни с укладками, ни с проверяющими лицами, все отлично, все правильно.
