Займ
Сломалась стиральная машина, без нее никак, в доме трое маленьких детей. Деньги на вкладе, вклад закончится через три недели – если снять сейчас, то потеряю проценты. Взять в кредит? Я сейчас официально в декрете, не дадут. Занять не у кого, вот что тут придумать?
Re: Займ
Автор, смотрите рейтинг мфо на сайте https://zaimisrochno.ru/catalog , ищите компанию, которая первый займ выдает без процентов. Сейчас есть такие предложения, по сути это очень выгодно. Берите ровно до окончания срока по вкладу. По итогу собственными средствами займ погасите, лишнего ничего не заплатите и проценты при этом не потеряете. Я так делала, прямо до сих пор радуюсь, что эта схема в голову пришла.
