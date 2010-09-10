Сообщение klonik » Сегодня, 16:35

Сломалась стиральная машина, без нее никак, в доме трое маленьких детей. Деньги на вкладе, вклад закончится через три недели – если снять сейчас, то потеряю проценты. Взять в кредит? Я сейчас официально в декрете, не дадут. Занять не у кого, вот что тут придумать?