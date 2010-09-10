Сапёрная лопата
Сапёрная лопата
Хотим закупить сапёрные лопаты, но не знаем какие лучше. Что посоветуете?
Re: Сапёрная лопата
В этой компании можно приобрести различное сапёрное оборудование, в том числе и лопату пехотную малую "АЗАРТ-0". По характеристикам она многозадачная и может быть использована как для обустройства индивидуального укрытия, так и для самообороны.
