Сапёрная лопата

Roofdier
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Сапёрная лопата

Сообщение Roofdier » Сегодня, 08:09

Хотим закупить сапёрные лопаты, но не знаем какие лучше. Что посоветуете?
Companion
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Re: Сапёрная лопата

Сообщение Companion » Сегодня, 08:22

В этой компании можно приобрести различное сапёрное оборудование, в том числе и лопату пехотную малую "АЗАРТ-0". По характеристикам она многозадачная и может быть использована как для обустройства индивидуального укрытия, так и для самообороны.
