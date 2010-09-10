Центр Бизнес-образования

Центр Бизнес-образования

zevc » Сегодня, 16:30

Добрый день, я владелица бизнеса и недавно поняла, что у меня вообще не ладятся отношения с персоналом. Кто-то из моих коллег говорит, что у меня в этом плане очень мало опыта. Вот я думаю, а как можно научиться управлять персоналом, и чтобы они ко мне относились уважительно. С большим удовольствием послушаю насчет этого ваше мнение.
