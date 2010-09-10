Центр Бизнес-образования

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Центр Бизнес-образования

Сообщение zevc » Сегодня, 16:30

Добрый день, я владелица бизнеса и недавно поняла, что у меня вообще не ладятся отношения с персоналом. Кто-то из моих коллег говорит, что у меня в этом плане очень мало опыта. Вот я думаю, а как можно научиться управлять персоналом, и чтобы они ко мне относились уважительно. С большим удовольствием послушаю насчет этого ваше мнение.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Центр Бизнес-образования

Сообщение klonik » Сегодня, 19:45

Здравствуйте, я вам могу только предложить пройти курсы в Центр Бизнес-образования https://cbo.ru/ . Там даже есть специальные курсы, которые предназначены для руководителей и владельцев бизнеса. Если вы думаете, что только у вас проблемы с персоналом, то вы ошибаетесь. Потому что по своему опыту могу вам сказать, что даже у самого хорошего руководителя возникают проблемы с персоналом. И очень часто мы ищем причины в самих сотрудниках и это они не хотят работать, не умеют, не могут. Но практически всегда подобная ситуация скрывает за собой просчет руководителя. Да, да, так оно и есть и не нужно думать, что это не так. Если вы в Центре Бизнес-образования пройдет курс, то тоже это поймете. Я вам рекомендую не откладывать обучение в долгий ящик и пройти сейчас, это очень выгодно и полезно будет для вас.
