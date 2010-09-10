Гранитный щебень

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гранитный щебень

Сообщение zevc » Сегодня, 16:59

Для благоустройства придомовой территории мне нужен гранитный щебень. Подскажите, где можно в Санкт-Петербурге лучше всего приобрести? Может, есть какая-то специализированная компания, которая этим занимается? Буду рада, если вы со мной поделитесь контактами.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Гранитный щебень

Сообщение klonik » Сегодня, 20:45

Вы можете в Санкт-Петербурге приобрести гранитный щебень в компании «Неруд Карьер». Эта компания предлагает широкий ассортимент гранитного щебня различных фракций, включая мелкую, среднюю и крупную. Доставка осуществляется в любые объёмы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Компания гарантирует качество материала и предоставляет полный пакет необходимой документации. Если вы не знаете обращаться в эту компанию или нет, то можете почитать отзывы пользователей. Очень крупные компании и даже частные лица активно сотрудничают с этой компанией. Потому что выгодно и очень удобно, предлагает гранитный щебень разной фракции и любых объемов.
