zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » 52 минуты назад

Добрый день, у меня появился сухой кашель. Вероятнее всего я просто простыла где-то и поэтому сначала появится кашель, а потом только температура. Но, мне уже кашель надоел и поэтому порекомендуйте какой-нибудь нетяжелый лекарственный препарат? Может, кому-нибудь выписывали такой препарат?
