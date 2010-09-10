Подскажите
Добрый день, у меня появился сухой кашель. Вероятнее всего я просто простыла где-то и поэтому сначала появится кашель, а потом только температура. Но, мне уже кашель надоел и поэтому порекомендуйте какой-нибудь нетяжелый лекарственный препарат? Может, кому-нибудь выписывали такой препарат?
