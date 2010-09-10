Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:08

Добрый день, у меня появился сухой кашель. Вероятнее всего я просто простыла где-то и поэтому сначала появится кашель, а потом только температура. Но, мне уже кашель надоел и поэтому порекомендуйте какой-нибудь нетяжелый лекарственный препарат? Может, кому-нибудь выписывали такой препарат?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:50

Здравствуйте, попробуйте Ренгалин® таблетки. Хороший на самом деле препарат и я даже ничего плохого сказать вам про них не могу. Их можно принимать практически в любом возрасте и поэтому в моей аптечке он всегда имеется. Его на самом деле очень удобно принимать. Так как не нужно запивать водой, поэтому положить под язык и все. По крайней мере мне так сказали лучше всего делать врач. А так, его можно применять при сухом кашле оказывает противовоспалительное и противокашлевое, при влажном кашле — противовоспалительное и бронхолитическое, облегчает отхождение мокроты. А при остаточном кашле — противокашлевое, помогает устранить кашель в период выздоровления. В общем, я вам рекомендую обратиться все-таки к врачу за консультацией и разрешением для принятия. Все-таки это лекарственный препарат и у него могут быть противопоказания и побочные действия.
Вернуться в «Болталка»

