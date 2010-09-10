Музыка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2974
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Музыка

Сообщение zevc » 43 минуты назад

Товарищи, никто не знает ресурс, где можно найти оцифрованные версии винтажных записей с хорошим битрейтом? В планах новый год встретить в стиле 80-х, потихоньку подбираю музыку. Песен много, но качество в большинстве своем ужасное, такое включать нельзя.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей