zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Товарищи, никто не знает ресурс, где можно найти оцифрованные версии винтажных записей с хорошим битрейтом? В планах новый год встретить в стиле 80-х, потихоньку подбираю музыку. Песен много, но качество в большинстве своем ужасное, такое включать нельзя.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Музыка

Сообщение klonik » Сегодня, 19:28

Интересная идея, не поделитесь названиями песен, которые будут в плей-листе? Просто я хочу родителям что-то подобное устроить, но у меня с музыкой тех времен вообще беда, я тогда еще и не родилась. А я вам подскажу сервис https://muzce.com/ , где можно найти любую музыку в хорошем качестве. И не просто найти, ее там без всяких подписок можно скачать, чтобы потом на флешку перекинуть.
