Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Товарищи, никто не знает ресурс, где можно найти оцифрованные версии винтажных записей с хорошим битрейтом? В планах новый год встретить в стиле 80-х, потихоньку подбираю музыку. Песен много, но качество в большинстве своем ужасное, такое включать нельзя.