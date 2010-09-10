Музыка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Музыка
Товарищи, никто не знает ресурс, где можно найти оцифрованные версии винтажных записей с хорошим битрейтом? В планах новый год встретить в стиле 80-х, потихоньку подбираю музыку. Песен много, но качество в большинстве своем ужасное, такое включать нельзя.
Re: Музыка
Интересная идея, не поделитесь названиями песен, которые будут в плей-листе? Просто я хочу родителям что-то подобное устроить, но у меня с музыкой тех времен вообще беда, я тогда еще и не родилась. А я вам подскажу сервис https://muzce.com/ , где можно найти любую музыку в хорошем качестве. И не просто найти, ее там без всяких подписок можно скачать, чтобы потом на флешку перекинуть.
