Женский форум.

Шапошникова
экскурсии

Шапошникова

У кого можно заказать экскурсии в городе Кейптаун?
Радищева
Re: экскурсии

Радищева

В городе кейптаун экскурсии можно заказать у русскоязычных гидов тревел проекта "Кейптауниан" Они могут быть индидуальные, а стоимость указана на их официальном сайте. Прайс там написан за авто с гидом, где может поместиться до 4-х человек. Входные билеты не включены. Имейте в виду что в высокий сезон цена может быть увеличена.
