экскурсии
У кого можно заказать экскурсии в городе Кейптаун?
Re: экскурсии
В городе кейптаун экскурсии можно заказать у русскоязычных гидов тревел проекта "Кейптауниан" Они могут быть индидуальные, а стоимость указана на их официальном сайте. Прайс там написан за авто с гидом, где может поместиться до 4-х человек. Входные билеты не включены. Имейте в виду что в высокий сезон цена может быть увеличена.
