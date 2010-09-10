Электрический штабелер
Электрический штабелер
Сколько стоит новый электрический штабелер?
Re: Электрический штабелер
Посмотрите актуальные цены на сайте https://ep-lift.ru/ Там есть в продаже разнообразные электрические штабелеры. У нас в пользовании модель EP EST124. Такой электрический штабелер это компактное решение для склада с высотой подъема до 3.6 м
