Электрический штабелер

Радищева
Электрический штабелер

Сообщение Радищева » Сегодня, 13:34

Сколько стоит новый электрический штабелер?
Шапошникова
Re: Электрический штабелер

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:07

Посмотрите актуальные цены на сайте https://ep-lift.ru/ Там есть в продаже разнообразные электрические штабелеры. У нас в пользовании модель EP EST124. Такой электрический штабелер это компактное решение для склада с высотой подъема до 3.6 м
