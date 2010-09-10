Сообщение Fillana » Сегодня, 12:41

Здравствуйте, дорогие девушки! Посоветуйте, пожалуйста, магазин, где можно приобрести оригинальные купальники Seafolly. Кто-нибудь знает, они маломерят или соответствуют размеру? Мы с мужем отдыхали в Турции в этом году и видели потрясающий купальник у одной из соседок по отелю. Я спросила её, и она ответила, что это Seafolly. Купальник сидит отлично, и за три года не растянулся и не выцвел.