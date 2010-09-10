Кто покупал купальник Seafolly?
Кто покупал купальник Seafolly?
Здравствуйте, дорогие девушки! Посоветуйте, пожалуйста, магазин, где можно приобрести оригинальные купальники Seafolly. Кто-нибудь знает, они маломерят или соответствуют размеру? Мы с мужем отдыхали в Турции в этом году и видели потрясающий купальник у одной из соседок по отелю. Я спросила её, и она ответила, что это Seafolly. Купальник сидит отлично, и за три года не растянулся и не выцвел.
Re: Кто покупал купальник Seafolly?
На сайте https://eteapparel.com//kupalniki/brend-seafolly я видела купальники бренда Seafolly, которые мне понравились. К сожалению, в прошлом году моего размера не оказалось в наличии, поэтому я не смогла совершить покупку. Однако я осталась довольна качеством продукции.
