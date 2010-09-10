Продукция из нержавейки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Продукция из нержавейки

Сообщение Upellesin » Сегодня, 01:04

Мы производим конструкции для пищевых предприятий, все требования по материалу жесткие. Нужна только качественная нержавейка с документами. Несколько лет назад наладили поставки продукции из нержавеющего проката здесь https://inoxmarket.kz/ . Работаем регулярно, они знают наши объемы и требования. Поставляют то что нужно когда нужно. Мастера варят конструкции, потом заказчику отправляется готовое.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя