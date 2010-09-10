Сообщение klonik » Сегодня, 19:24

Здравствуйте, какие услуги предоставляет компания по грузоперевозкам «РэйлТранс» помимо доставки грузов? Я знаю, что компания предлагает международные грузоперевозки по доступной стоимости. А можно ли в компанию обратиться в компанию за грузоперевозкой из Китая «под ключ»? Где я вообще могу узнать такую информацию, буду вам очень признательна за информацию.