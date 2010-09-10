Международные грузоперевозки
Здравствуйте, какие услуги предоставляет компания по грузоперевозкам «РэйлТранс» помимо доставки грузов? Я знаю, что компания предлагает международные грузоперевозки по доступной стоимости. А можно ли в компанию обратиться в компанию за грузоперевозкой из Китая «под ключ»? Где я вообще могу узнать такую информацию, буду вам очень признательна за информацию.
Re: Международные грузоперевозки
Добрый день, да, компания осуществляют грузоперевозки из Китая «под ключ». Всю информацию подробно вы можете узнать здесь. Кроме грузоперевозок компания предлагает такие услуги как таможенное оформление, сертификация, консолидация груза на складе, агентирование, аутсорсинг ВЭД, маркировка товаров, хранение товаров на складе и экспедирование грузов. Тут специалисты компании помогут подобрать оптимальный вариант доставки с учётом планируемого бюджета и необходимых сроков. Осуществляют доставку в любой регион России, компания обеспечивает грузоперевозки в различные города и регионы, включая Сибирский Федеральный Округ и центральные регионы. В общем, можете обратиться в компанию и подробно все узнать.
Re: Международные грузоперевозки
