Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Подскажите
Говорят, что препарат «Афалаза» очень эффективный и в целом хороший лекарственный препарат. Подскажите, какие он имеет преимущества перед другими? Может, вы мне подскажите что-нибудь насчет этого? Буду вам очень благодарна насчет информации.
Re: Подскажите
Мне кажется, что вы можете подробнее информацию узнать на официальном сайте лекарственного препарата. А так, да, очень много положительного говорится об этом препарате. Он не обладает токсическими свойствами, оказывает выраженное противовоспалительное и противоотечное действие, увеличивает скорости кровотока, в том числе в сосудах полового члена и предстательной железы, оказывает протективное действие по отношению к эндотелию. Для мужчин неплохой на самом деле препарат, но все равно если мужчина хочет его принимать нужно проконсультироваться со специалистом. Тем более все-таки препарат может иметь побочные действия, и у него есть противопоказания имейте это введу.
