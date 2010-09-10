Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 16:00

Говорят, что препарат «Афалаза» очень эффективный и в целом хороший лекарственный препарат. Подскажите, какие он имеет преимущества перед другими? Может, вы мне подскажите что-нибудь насчет этого? Буду вам очень благодарна насчет информации.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 16 минут назад

Мне кажется, что вы можете подробнее информацию узнать на официальном сайте лекарственного препарата. А так, да, очень много положительного говорится об этом препарате. Он не обладает токсическими свойствами, оказывает выраженное противовоспалительное и противоотечное действие, увеличивает скорости кровотока, в том числе в сосудах полового члена и предстательной железы, оказывает протективное действие по отношению к эндотелию. Для мужчин неплохой на самом деле препарат, но все равно если мужчина хочет его принимать нужно проконсультироваться со специалистом. Тем более все-таки препарат может иметь побочные действия, и у него есть противопоказания имейте это введу.
