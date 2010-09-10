Юридические услуги
Добрый день! У меня есть некие проблемы с бизнесом, решить сама их не в состоянии. Слышала, что есть специалисты, которые помогают их решить. Буду вам очень признательна, если что-то вы мне подскажите в этом вопросе. Может, у кого-то были тоже проблемы и вам удалось их решить?
Здравствуйте, сейчас есть юрист по защите бизнеса, и вы можете к нему обращаться. Он предлагает услуги по защите бизнеса от юридических рисков. Проводит юридический аудит бизнеса, проверку слабых мест, включая договоры, активы, риски и персонал. Проводит контроль договорной базы, обновление и перестройка ключевых документов для исключения «дыр» в договорах. Разрабатывает стратегии защиты компании и активов, создание пошагового плана, который поможет избежать субсидиарной ответственности, претензий и блокировок. Подготавливается к проверкам и спорам, помощь в подготовке к взаимодействиям с ФНС, Роскомнадзором, трудовой инспекцией и другими органами. Также в компетенцию данного специалиста входит защита личного имущества, выстраивание законных барьеров между бизнесом и личными активами и много-много другое. Я вам рекомендую обратиться именно к нему.
