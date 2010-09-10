Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:55

Интересно, а какое сейчас проводят лечение гайморита? Раньше вроде бы сложное было лечение. А какое в современном мире при гайморите назначают лечение? Если вы знаете, проинформированы, то может мне подскажите эту информацию?
