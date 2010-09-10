Подскажите
Подскажите
Интересно, а какое сейчас проводят лечение гайморита? Раньше вроде бы сложное было лечение. А какое в современном мире при гайморите назначают лечение? Если вы знаете, проинформированы, то может мне подскажите эту информацию?
Re: Подскажите
Сейчас, конечно, с этим немного проще стало. Потому что гайморит лечение в основном медикаментозное. Используют средства с противовоспалительным действием. Сосудосуживающие препараты хорошо убирают отек, уменьшают продукцию слизи и восстанавливают носовое дыхание. Но чтобы избавиться от гайморита, нужно устранить первичный причинный фактор — своевременно уничтожить бактериальную инфекцию. В любом случае справиться самостоятельно с гайморитом не получится. Нужен врач, который вам пропишет определённую схему лечения. Тем более сейчас препараты есть на рынке разные, поэтому нужны лекарства, которые активируют противоинфекционную защиту как против вирусов, так и против бактерий. Но, лучше, конечно, не заболевать гайморитом, потому что сами понимаете, ничего в этом приятного нет.
