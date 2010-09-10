Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2978
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:55

Интересно, а какое сейчас проводят лечение гайморита? Раньше вроде бы сложное было лечение. А какое в современном мире при гайморите назначают лечение? Если вы знаете, проинформированы, то может мне подскажите эту информацию?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2979
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:20

Сейчас, конечно, с этим немного проще стало. Потому что гайморит лечение в основном медикаментозное. Используют средства с противовоспалительным действием. Сосудосуживающие препараты хорошо убирают отек, уменьшают продукцию слизи и восстанавливают носовое дыхание. Но чтобы избавиться от гайморита, нужно устранить первичный причинный фактор — своевременно уничтожить бактериальную инфекцию. В любом случае справиться самостоятельно с гайморитом не получится. Нужен врач, который вам пропишет определённую схему лечения. Тем более сейчас препараты есть на рынке разные, поэтому нужны лекарства, которые активируют противоинфекционную защиту как против вирусов, так и против бактерий. Но, лучше, конечно, не заболевать гайморитом, потому что сами понимаете, ничего в этом приятного нет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя