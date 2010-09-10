Газоанализатор

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Газоанализатор

Сообщение klonik » Сегодня, 19:37

Говорят, что газоанализаторы «Ганк 4» самые лучшие. Имеют очень много преимущества говорят, может, подскажите какие именно и где такое оборудование вообще можно приобрести? Буду рада любой информации по этому поводу. Может, кто-то из вас все-таки приобретал недавно подобное оборудование?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Газоанализатор

Сообщение zevc » 47 минут назад

Приобрети газоанализаторы «ГАНК 4» вы можете тут https://www.gank4.ru , у официального представителя. Преимуществ на самом деле очень много и пересказывать все я не вижу смысла, вы и так сможете всю подобную информацию найти в интернете или на сайте у производителя. Отмечу только, что выходные сигналы 4-20 мА, RS-485 (Modbus RTU), USB. Может работать при низких температурах до -50°C, отличная взрывозащита. Стационарные и переносные модели, большое количество измеряемых веществ. Если вы хотите приобрести, то я вам рекомендую обратиться к представителю компании и он вам посоветует что-нибудь в подборе такого оборудования. А так, производит предприятие разные модели газоанализаторов. Думаю, что вы сможете без проблем себе приобрести.
