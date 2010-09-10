Газоанализатор
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Газоанализатор
Говорят, что газоанализаторы «Ганк 4» самые лучшие. Имеют очень много преимущества говорят, может, подскажите какие именно и где такое оборудование вообще можно приобрести? Буду рада любой информации по этому поводу. Может, кто-то из вас все-таки приобретал недавно подобное оборудование?
Re: Газоанализатор
Приобрети газоанализаторы «ГАНК 4» вы можете тут https://www.gank4.ru , у официального представителя. Преимуществ на самом деле очень много и пересказывать все я не вижу смысла, вы и так сможете всю подобную информацию найти в интернете или на сайте у производителя. Отмечу только, что выходные сигналы 4-20 мА, RS-485 (Modbus RTU), USB. Может работать при низких температурах до -50°C, отличная взрывозащита. Стационарные и переносные модели, большое количество измеряемых веществ. Если вы хотите приобрести, то я вам рекомендую обратиться к представителю компании и он вам посоветует что-нибудь в подборе такого оборудования. А так, производит предприятие разные модели газоанализаторов. Думаю, что вы сможете без проблем себе приобрести.
