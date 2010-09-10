Сообщение klonik » Сегодня, 19:56

Кто-то может обращаться в компанию «Профессиональные кадровые решения»? За какой услугой вы обращались в эту компанию? Реально ли работают там квалифицированные специалисты? Буду вам очень признательна, если вы мне дадите какой-нибудь совет насчет этого.