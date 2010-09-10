Аутсорсинг
Аутсорсинг
Кто-то может обращаться в компанию «Профессиональные кадровые решения»? За какой услугой вы обращались в эту компанию? Реально ли работают там квалифицированные специалисты? Буду вам очень признательна, если вы мне дадите какой-нибудь совет насчет этого.
Re: Аутсорсинг
Я обращалась в компанию «Профессиональные кадровые решения». Могу сказать, что специалисты работают квалифицированные и предлагают большой спектр услуг. Мне нужно было ведение делопроизводства я и обратилась по поводу данной услуги к ним. Предлагает разработку документов кадрового учёта с учётом специфики деятельности организации, ведение штатного расписания, графика отпусков, трудовых книжек, личных дел работников, табеля учёта рабочего времени, формирование приказов по кадровому учёту. Осуществление всех кадровых процедур (приёмы на работу, увольнения, переводы, отпуска, больничные, командировки и т. д.). Подготовку необходимых справок с места работы для сотрудников, сдачу обязательной кадровой отчётности в СФР в электронном формате, выполнение расчётов и начислений и ведение документации по заработной плате. А также формирование отчётности в ИФНС, СФР, Росстат и других отчётов по запросам госорганов, а также управленческих отчётов по заработной плате.
