Психолог
Девочки, мне нужен хороший, квалифицированный психолог. У меня трудности в отношениях с молодым человеком и мне нужно понять почему все это происходит. Порекомендуйте мне хорошего специалиста, который точно сможет мне помочь? Может, кто-то из вас обращался, и вы мне подскажите?
Re: Психолог
Я вам рекомендую обратиться вот к этому агрегатору https://psy-mk.ru/. Тут представлено более 600 психологов, и вы сможете подобрать для себя подходящего. Если вы обратитесь, то вы сможете получить психологическое консультирование, помощь в решении эмоциональных, психологических и поведенческих проблем. А также консультации по различным направлениям, таким как семейные отношения, стресс, тревожность, депрессия и другие. У меня очень много девчонок знакомых, которые обращались к агрегатору и нашли психолога, с ним до сих пор работают. Я думаю, что вы сможете без проблем найти хорошего специалиста тут. Самое главное, что представлены психологи с разным стажем работы.
