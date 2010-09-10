Ремонт коммерческого помещения
Ремонт коммерческого помещения
Студия S-cube предлагает различный ремонт коммерческого помещения. Подскажите, а где-то можно посмотреть кейсы с готовыми ремонтами? Хочется посмотреть мне проекты, которые компания реализовала в жизнь. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите что-нибудь насчет этой компании.
Re: Ремонт коммерческого помещения
У студии S-cube есть же официальный сайт s-cube.ru, где вы как раз можете познакомиться с уже готовыми и реализованными проектами компании. Насколько мне известно, кроме ремонта в компанию можно обратиться и за другими услугами, такими как подбор офисного помещения, покраска стен и потолка в офисе, дизайн и ремонт небольших офисов, перепланировка офисов под ключ. Предлагает такие услуги как разработка планировочных решений, создание дизайн-проекта, поставка материалов и мебели, технический контроль и авторский надзор, пуско-наладочные работы инженерных сетей, замена плинтусов и порожков, замена освещения. Если вам нужен ремонт, лучше обратиться именно в эту компанию и желательно, чтобы она взялась за работу «под ключ».
