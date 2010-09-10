Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 22:31

На работе у нас организован вход по пропускам, система примитивная. Естественно, нашлись сотрудники, которые этим стали злоупотреблять. Что можно внедрить, чтобы пресечь мошенничество? Смотрим в сторону голосовой верификации, это вообще удобно?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:29

Удобно, у нас тоже услуга авторизации по звонку https://voicepassword.ru подключена, правда, немного для других целей. Времени в целом это занимает немного, зато защита на сто процентов. Просто потому, что система проверяет голос сразу по множеству параметров, то есть подделать никак нельзя. И стоит услуга недорого, если сравнивать с другими рекомендуемыми вариантами. Так что советую, удобно это.
