Периодическая аккредитация медицинских работников в Межрегиональной академии профессиональных стандартов
Периодическая аккредитация медицинских работников в Межрегиональной академии профессиональных стандартов
Недавно наша клиника столкнулась с задачей организовать периодическую аккредитацию для большого числа сотрудников. Выбор пал на Межрегиональную академию профессиональных стандартов (МАПС), известную высоким уровнем подготовки и качественной организацией образовательного процесса.
Причины выбора МАПС
Несколько факторов привели нас к решению сотрудничать именно с этой академией:
Удалённое обучение: Возможность проходить аккредитацию дистанционно позволила сотрудникам избежать отрыва от рабочих обязанностей.
Полный комплекс услуг: Академия берет на себя все этапы аккредитационного процесса, включая составление отчета, формирование портфолио и подачу документов в федеральный аккредитационный центр.
Высококачественный сервис: Команда академии оказывает всестороннюю поддержку клиентам, обеспечивая удобство и простоту прохождения процедур.
Процесс аккредитации
Сам процесс прошел плавно и организованно. Вот основные шаги, которые мы предприняли совместно с сотрудниками академии:
Сбор документов: Перед началом процесса представители академии собрали все необходимые документы, упростив нашу задачу.
Заполнение заявления и подготовка отчетности: Полностью автоматизированный процесс составления отчетности позволил сэкономить значительное количество времени.
Формирование портфолио: Портфолио создавалось исходя из индивидуальных достижений каждого сотрудника, что подчеркнуло уникальность опыта каждого специалиста.
Оценка комиссией: Документы были переданы в аккредитованные учреждения, где комиссия оценивала портфолио и принимала решение о выдаче свидетельства.
Преимущества сотрудничества с МАПС
Наш опыт работы с Межрегиональной академией профессиональных стандартов принес несколько ощутимых плюсов:
Минимизация нагрузки на сотрудников, позволившая сохранить рабочий ритм.
Четкое соблюдение сроков, благодаря чему каждый сотрудник вовремя получил необходимое свидетельство.
Индивидуальный подход, учитывающий специфику каждой специальности.
В результате сотрудничества с МАПС сотрудники нашей клиники успешно прошли периодическую аккредитацию, получили нужные документы и подтвердили свою профессиональную компетенцию. Это обеспечило стабильность и надежность нашего коллектива, сохранив доверие пациентов и поддерживая высокие стандарты качества медицинской помощи.
Наша совместная работа с Межрегиональной академией профессиональных стандартов показала себя с лучшей стороны. Организация, внимательность и высокая квалификация специалистов позволили нам провести сложную процедуру легко и непринужденно. Рекомендуем сотрудничество с МАПС для всех медицинских учреждений, сталкивающихся с подобными задачами.
Аккредитация медицинских работников в Межрегиональной академией профессиональных стандартов https://maps-edu.ru/akkreditaciya-medrabotnikov
