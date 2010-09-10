Какие инновационные технологии используются при производстве Нашего Лецитина
Какие инновационные технологии используются при производстве Нашего Лецитина
При производстве «Нашего Лецитина» компания «Ювикс Фарм» https://www.uviks.ru/ применяет целый ряд инновационных технологий, обеспечивающих высокое качество конечного продукта. Вот некоторые из них:
Экологическая чистота сырья
Для изготовления «Нашего Лецитина» используется исключительно качественное сырье — семена подсолнечника, выращенные в экологически благоприятных районах России. Это гарантирует минимальное присутствие вредных примесей и максимальную концентрацию полезных элементов.
Современная технология экстрагирования
Экстрагирование лецитина осуществляется методом суперэкстракции с применением специальных растворителей и щадящих условий процесса. Эта технология позволяет сохранить полезные соединения в максимальной степени, минимально воздействуя на структуру молекулы лецитина.
Без использования генно-модифицированного сырья
Одним из ключевых преимуществ «Нашего Лецитина» является отсутствие генетически модифицированных материалов. Для многих покупателей этот аспект имеет большое значение, поскольку многие опасаются последствий потребления ГМО-продукции.
Стандартизация состава
Каждый этап производственного цикла контролируется лабораторией предприятия. Компьютеризированные автоматизированные линии обеспечивают точное соблюдение рецептуры и поддержание постоянного высокого качества готового продукта.
Высокая степень очистки
Использование многоступенчатой очистки и фильтрации позволяет удалить возможные примеси, улучшая чистоту продукта и повышая его биодоступность. Таким образом, каждая капсула «Нашего Лецитина» обладает максимальным содержанием действующих веществ.
Клеточная структура сохраняется неизменённой
Особенность «Нашего Лецитина» заключается в сохранении естественной структуры клеток, что улучшает усвоение организмом и повышает терапевтический эффект.
Современные формы упаковки
Капсулы имеют специальную оболочку, защищённую от влияния окружающей среды и сохраняющую активность питательных веществ на протяжении всего срока годности.
Эти современные подходы позволяют создать уникальный и высокоэффективный продукт, отвечающий самым строгим стандартам качества и ожиданиям потребителей.
