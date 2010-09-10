Сообщение klonik » Вчера, 17:20

Не так давно появилась информация, что вышла обновленная версия нейросети Sora 2. Подскажите, а есть ли руководство пользования или гайд какой-то? Очень хочется мне воспользоваться им и попробовать поработать с такой нейросетью. Если вы что-то знаете, буду рада если вы мне подскажите в этом вопросе.