Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 17:20

Не так давно появилась информация, что вышла обновленная версия нейросети Sora 2. Подскажите, а есть ли руководство пользования или гайд какой-то? Очень хочется мне воспользоваться им и попробовать поработать с такой нейросетью. Если вы что-то знаете, буду рада если вы мне подскажите в этом вопросе.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Вчера, 19:25

Гайд вы найдете на этой странице https://afftimes.com/knowledge/kak-pisa ... lya-sora2/ . Да обновления и изменения действительно произошли немаленькие. Поэтому если вы воспользуетесь Sora 2, сможете писать промыт и благодаря этому видео будет смотреться как кино. По сравнению с новой версией появилось немало функций. Например, появились новые разрешения. Теперь можно генерировать видео не только в стандартных 720p, но и в более кинематографичном формате — 1792×1024. Это даёт больше деталей, особенно в широких кадрах и панорамах. Длина клипов, теперь Sora 2 поддерживает ролики длиной 4, 8 и 12 секунд. Оптимально начинать с коротких сцен — модель лучше понимает действия, если кадр не перегружен имейте это ввиду. Есть даже реалистичный контроль света и фокусировки, камера реагирует как в настоящем объективе, а цвета подстраиваются под источник освещения.
