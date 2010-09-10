Салюты

klonik
Салюты

Сообщение klonik » Вчера, 19:10

У меня через пару недель будет свадьба. Практически все подготовлено, кроме фейерверка. На самом деле можно обойтись и без него, но мне хочется, чтобы было все красиво. Подскажите, где в Алматы можно недорого заказать фейерверк? Кто заказывал с доставкой на дом?
zevc
Re: Салюты

Сообщение zevc » Вчера, 19:51

Так у нас же в Алматы есть крупный интернет-магазин souzsalut.kz фейерверков. Я сама у них заказывала на детский праздник салют разный, очень понравилось. И по деньгам тоже все оптимально и по качеству все хорошо. Можете тоже у них заказать, потому что ассортимент очень большой. Если вы обратитесь в этот интернет-магазин, то вы сможете тут приобрести батареи салютов, пиротехнические фонтаны, цветной дым, римские свечи, ракеты, фестивальные шары, бенгальские свечи, петарды и конфетти. Думаю, чтобы ваша свадьба была красивая, сделать красивые фотографии можно заказать разный фейерверк. Если вы обратитесь в эту компанию, то я уверена сможете выбрать подходящее для вас.
