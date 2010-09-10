Отдых в Карелии

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Отдых в Карелии

Сообщение zevc » Сегодня, 20:03

Девочки, привет! Очень хочется куда-нибудь съездить отдохнуть с семьей. Погулять на свежем воздухе, попариться в баньке, в общем активно провести время. Подскажите, где можно забронировать домик для семьи из шести человек? Я знаю, что у нас очень много разных баз отдыха, которые предлагают хорошие условия. Может, что-то вы мне можете посоветовать?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Отдых в Карелии

Сообщение klonik » Сегодня, 21:54

Привет, мне кажется вам лучше снять домик в Карелии Хутор Корела. Отличная на самом деле база отдыха, недалеко есть озеро и в целом очень хороший сервис. По стоимости недорого, другие базы отдыха мне кажется дороже даже берут. А тут можно снять домик в зависимости от количества людей. То есть, есть маленькие домики, которые рассчитаны на четыре человека. А есть дома побольше, которые предназначены для большего количества людей. Можно еще заказать русскую баню на дровах на берегу озера и отдохнуть как душой, так и телом. Если вы хотите хорошо отдохнуть, то я вам рекомендую бронировать базу отдыху в Карелии. Потому что там природа, да и сама атмосфера просто потрясающая. По крайней мере, мы постоянно там бронируем и нам очень нравится.
