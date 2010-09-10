Сообщение zevc » Сегодня, 20:03

Девочки, привет! Очень хочется куда-нибудь съездить отдохнуть с семьей. Погулять на свежем воздухе, попариться в баньке, в общем активно провести время. Подскажите, где можно забронировать домик для семьи из шести человек? Я знаю, что у нас очень много разных баз отдыха, которые предлагают хорошие условия. Может, что-то вы мне можете посоветовать?