Человек, который дарит мир и добро, сам нуждается в помощи!
Эта заметка о Романе Колпакове. О человеке, который выбрал не просто смириться с тяжелой болезнью, а жить полной жизнью, любить и помогать другим нуждающимся людям.
Его тело стало полем битвы с невероятными испытаниями. В 21 год — страшная травма, перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга и полная парализация. Но на этом его страдания не закончились. Последствия перелома позвоночника и полная неподвижность породили новые недуги: сильно пострадали многие внутренние органы, образовалась глубокие раны и язвы, в костях развился остеомиелит и пришлось делать резекцию тазобедренных суставов.
А несколько лет назад произошел инсульт, который полностью закупорил внутреннюю сонную артерию и теперь мозг Романа стабильно недополучает жизненно важный кислород и питательные вещества. Врачи предупреждают: такое состояние может в любой момент привести к коме.
Представьте на минуту: быть запертым в непослушном теле, каждый день бороться с болью, и при этом знать, что в любой момент все может обернуться ещё хуже.
Но Роман – не просто «тяжелый больной». Он – боец и созидатель. Лежа в больничной палате, он пережил глубокое духовное преображение. Он понял: «Нужно, в первую очередь, что-то делать не для себя, а для других. Это приносит радость».
И он воплотил это в жизнь.
Именно Роман основал и уже много лет руководит социальной службой «Инватакси» – единственной надеждой для сотен людей с инвалидностью оказаться там , где им необходимо – в поликлинике, больнице, навестить родных или просто увидеть город.
Из его же любви к путешествиям и вере родился проект «Дорога к храму», который помогает тем, кто «прикован к четырём стенам», добраться до святых мест, обрести силу духа и утешение.
Также активно путешествуя по просторам интернета, Роман заметил, что людям, разделяющим традиционные христианские ценности, негде найти друг друга для создания семьи. Так на свет появился его новый проект – сайт христианских знакомств, который вырос в большую социальную сеть «Прихожане». Сегодня это большое сообщество, где люди не только знакомятся, но и общаются с близкими по духу, получают советы священников. Десятки крепких семей говорят «спасибо» Роману за его детище.
Парализованный человек, сам нуждающийся в постоянной помощи, создал систему, которая помогает другим жить полноценной жизнью.
Сейчас состояние Романа вновь резко ухудшилось. Чтобы остановить стремительное ухудшение здоровья, чтобы его мозг продолжал дышать, а тело бороться, нужны дорогостоящие поддерживающие препараты и срочные процедуры в специализированной клинике.
Это вопрос не просто качества жизни, а вопрос самой жизни.
Этот человек, которого когда-то врачи списали со счетов, доказал, что сила духа важнее силы тела. Он не сломался. Он не замкнулся в своем горе. Свою вторую жизнь он отдает тем, кому так же трудно, как и ему.
Теперь наша очередь помочь ему.
Любая ваша помощь – это не просто пожертвование. Это помощь человеку, который заботится о других, несмотря на свое здоровье и состояние. Это еще один день, который он сможет прожить, продолжая дарить надежду и возможности тем, кто в ней отчаянно нуждается.
Давайте поможем тому, кто никогда не переставал помогать другим!
Подробнее об истории Романа и его контакты на сайте https://www.romankolpakov.ru/
