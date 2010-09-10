Apple iPhone 17 Pro Max на 1TB

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2990
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Apple iPhone 17 Pro Max на 1TB

Сообщение klonik » Сегодня, 13:02

Девочки, привет! Хочу супругу сделать подарок и приобрести ему Apple iPhone 17 Pro Max на 1TB. Подскажите, в какой магазин лучше всего мне обратиться, чтобы приобрести его? Может, где-то есть скидки, акции и выгодные предложения? Буду рада, вашим предложениям и рекомендациям.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя