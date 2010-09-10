Сообщение klonik » Сегодня, 13:02

Девочки, привет! Хочу супругу сделать подарок и приобрести ему Apple iPhone 17 Pro Max на 1TB. Подскажите, в какой магазин лучше всего мне обратиться, чтобы приобрести его? Может, где-то есть скидки, акции и выгодные предложения? Буду рада, вашим предложениям и рекомендациям.