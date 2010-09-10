Сообщение klonik » Сегодня, 14:22

Добрый день! Мне нужно в Одинцово посетить психиатра и получить от него справку. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться и в какую стоимость обойдется мне прием? Если вы знаете хорошего специалиста, то я вас прошу мне порекомендовать. Не очень хочется ехать в Москву или обращаться в государственную поликлинику.