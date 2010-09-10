Психиатр
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Психиатр
Добрый день! Мне нужно в Одинцово посетить психиатра и получить от него справку. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться и в какую стоимость обойдется мне прием? Если вы знаете хорошего специалиста, то я вас прошу мне порекомендовать. Не очень хочется ехать в Москву или обращаться в государственную поликлинику.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя