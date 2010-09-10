Психиатр

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2994
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Психиатр

Сообщение klonik » Сегодня, 14:22

Добрый день! Мне нужно в Одинцово посетить психиатра и получить от него справку. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться и в какую стоимость обойдется мне прием? Если вы знаете хорошего специалиста, то я вас прошу мне порекомендовать. Не очень хочется ехать в Москву или обращаться в государственную поликлинику.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя