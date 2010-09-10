Психиатр
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Психиатр
Добрый день! Мне нужно в Одинцово посетить психиатра и получить от него справку. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться и в какую стоимость обойдется мне прием? Если вы знаете хорошего специалиста, то я вас прошу мне порекомендовать. Не очень хочется ехать в Москву или обращаться в государственную поликлинику.
Re: Психиатр
Здравствуйте, вы можете [URLhttps://prclinics.ru/service/psihiatriya/]пройти психиатра в Одинцово[/URL] в «Клинике Правильного Восстановления». Чтобы записаться на приём к психиатру вы можете, позвонив по номеру телефона, который указан на сайте клиники, воспользоваться формой обратной связи на сайте клиники. Также на сайте вы можете заказать обратный звонок. А администратор клиники поможет вам выбрать удобное время и ответит на все организационные вопросы. Также у него сможете узнать и стоимость посещения психиатра. Сказать сразу точно в какую стоимость обойдется посещения сказать сложно, так как все обращаются с разными вопросами. Если вам нужна просто справка, то стоимость вероятнее всего будет невысокая.
