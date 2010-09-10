Психиатр

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2994
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Психиатр

Сообщение klonik » Сегодня, 14:22

Добрый день! Мне нужно в Одинцово посетить психиатра и получить от него справку. Подскажите, куда мне лучше всего обратиться и в какую стоимость обойдется мне прием? Если вы знаете хорошего специалиста, то я вас прошу мне порекомендовать. Не очень хочется ехать в Москву или обращаться в государственную поликлинику.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2993
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Психиатр

Сообщение zevc » 22 минуты назад

Здравствуйте, вы можете [URLhttps://prclinics.ru/service/psihiatriya/]пройти психиатра в Одинцово[/URL] в «Клинике Правильного Восстановления». Чтобы записаться на приём к психиатру вы можете, позвонив по номеру телефона, который указан на сайте клиники, воспользоваться формой обратной связи на сайте клиники. Также на сайте вы можете заказать обратный звонок. А администратор клиники поможет вам выбрать удобное время и ответит на все организационные вопросы. Также у него сможете узнать и стоимость посещения психиатра. Сказать сразу точно в какую стоимость обойдется посещения сказать сложно, так как все обращаются с разными вопросами. Если вам нужна просто справка, то стоимость вероятнее всего будет невысокая.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя