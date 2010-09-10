Подскажите
Подскажите
Всем привет! Расскажите, какие есть преимущества велосипедов в городе? Немного людей используют такой транспорт, но с каждым годом замечаю все больше и больше его на дороге. Подскажите, какие плюсы есть у велосипедов в городе? Может, кто-то из вас вообще ездит на таком транспорте?
Re: Подскажите
Привет, думаю, вы тут https://kliponet.ru/novosti/gorod_na_dv ... 10-24-4274 сможете узнать всю информацию про городские велосипеды. Во многих городах появляются выделенные велосипедные дорожки, парковки и специальные светофоры, а также важно помнить о средствах защиты, таких как шлемы, отражатели и световые приборы. В первую очередь это не только комфорт передвижения, но и польза для здоровья. Регулярные поездки на велосипеде укрепляют сердечно-сосудистую систему, мышцы ног и спину, снижают стресс и повышают общий тонус организма. Многие сейчас специально покупают велосипеды и в выходные выезжают с семьей за город. Это на самом деле очень круто, когда есть такая возможность. Так что, если вы хотите приобрести велосипед, лучше все-таки стоит это сделать.
