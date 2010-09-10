Маркетинговое агентство
Какое маркетинговое агентство может взяться за разработку сайтов любой сложности? Может, вы знаете надежное агентство или может быть сами обращались куда-то? Подскажите, мне будет очень интересно узнать какое агентство по вашему мнению является самым лучшим на нашем рынке сейчас.
Мне кажется, что вам за разработкой сайта любой сложности нужно обратиться в маркетинговое агентство полного цикла. Таких агентств на самом деле не так много, но они есть. Тем более разработка сайта включает в себя сразу несколько этапов поэтому я вам рекомендую найти надежное агентство, которое сможет взяться за вашу работу. Я за разработкой обращалась пару лет назад в маркетинговое агентство AST ONE. Потому что агентство имеет 15-летний опыт работы в маркетинге, что позволяет хорошо понимать проблемы бизнеса, связанные с развитием, продвижением или удержанием клиентов. В команде работают профессионалы, обладающие креативными и аналитическими способностями, а также всеми необходимыми навыками для достижения поставленных задач. Самое главное, что предоставляет широкий спектр услуг — от разработки сайтов и SEO-продвижения до аналитики и SMM, что позволяет решать задачи бизнеса комплексно.
