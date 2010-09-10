Механизированная шпаклевка

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Сегодня, 16:50

Всем привет! Мы с супругом купили не так давно квартиру в новостройке, предстоит ремонт с нуля. Может, вы мне подскажите, что учесть при ремонте квартиры? Можно как-то быстро сделать ремонт и недорого, чтобы заехать уже? Я так понимаю, нужно будет шпаклевать стены сначала, так как там очень много неровней. В общем, буду рада любым вашим советам и рекомендациям. Если подскажите, я буду вам только признательна за информацию.
