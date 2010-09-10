Механизированная шпаклевка
Всем привет! Мы с супругом купили не так давно квартиру в новостройке, предстоит ремонт с нуля. Может, вы мне подскажите, что учесть при ремонте квартиры? Можно как-то быстро сделать ремонт и недорого, чтобы заехать уже? Я так понимаю, нужно будет шпаклевать стены сначала, так как там очень много неровней. В общем, буду рада любым вашим советам и рекомендациям. Если подскажите, я буду вам только признательна за информацию.
Привет, поздравляю с покупкой, конечно, но хлопот по ремонту у вас будет много. Если финансы можно нанять компанию, специалистов, которые смогут вам сделать ремонт в квартире. А так, придется вам делать постепенно самим, времени уйдет много. Есть механизированная шпаклевка, которая вам облегчит работу и сэкономит время. Это процесс нанесения шпаклевочной смеси на поверхность с использованием специализированного оборудования, которое автоматически подаёт материал под давлением. Можно обратиться в специализированную компанию, которая как раз и предлагает услугу. Нанесение шпаклевки так будет качественно гораздо, а также и быстрее. Попробуйте узнать всю информацию насчет такой процедуры, может гораздо быстрее сможете закончить ремонт новой квартиры.
