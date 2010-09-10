Подскажите
Как думаете стоит или нет подключать Flash Call на моем сайте? Где это вообще возможно сделать? Буду очень признательна если вы мне расскажите о преимуществах Flash Call в целом. Если вы знаете хоть какую-то информацию насчет этого, то поделитесь информацией со мной насчет данной услуги.
