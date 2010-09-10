Подскажите
Как думаете стоит или нет подключать Flash Call на моем сайте? Где это вообще возможно сделать? Буду очень признательна если вы мне расскажите о преимуществах Flash Call в целом. Если вы знаете хоть какую-то информацию насчет этого, то поделитесь информацией со мной насчет данной услуги.
Re: Подскажите
Конечно, преимуществ на самом деле очень много у Flash Call. Например, скорость получения кода звонок идёт быстрее, чем отправка SMS, что позволяет клиентам быстрее выполнить необходимые действия. Вероятность того, что входящий звонок не состоится, гораздо ниже, чем вероятность того, что SMS-ка не придёт, что обеспечивает практически гарантированный вход на сайт или подтверждение действий в офлайне. Система Flash Call выстроена так, чтобы работать на максимальное удобство для клиентов, что делает процесс аутентификации более простым и быстрым. А так, вы можете подключить флеш-колл на сайте https://mobilgroup.ru/uslugi-flash-call.html тут. Сервис давно уже предлагает подобную услугу качественно и без сбоя, так что смело можете обращаться к этому сервису и подключать услугу.
