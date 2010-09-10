Онлайн-конвертер
Онлайн-конвертер
Подскажите, какой сервис позволяет конвертировать видео, документы, электронные книги, изображения, аудио и другие типы файлов? Если кто-то работает с разными файлами, то какой сервис вы используете все-таки? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите что-нибудь насчет этого.
Re: Онлайн-конвертер
Используйте онлайн-конвертер PereFile. Очень удобный и простой в использовании. Мне кажется, что вы сможете разобраться в нем с первого раза. Самое главное, что данный конвертер поддерживает более 200 форматов в разных категориях файлов: изображения, аудио, видео, электронные таблицы, электронные книги, архивы и другие. Рекомендую вам его обязательно попробовать, потому что он очень удобен в использовании. Для работы с различными файлами на самом деле очень удобен, если вы часто с ними работаете, то это оптимальный на самом деле вариант. Я вам рекомендую обязательно попробовать данный сервис, так как в вашей работе он будет полезен. Я сама с ним работаю, поэтому ничего плохого сказать не могу. В общем, смело можете обращаться и использовать, уверена вам он очень понравится.
