Спор о наследстве в Ялте

Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:42

В Ялте мы столкнулись с проблемой: от деда осталось наследство, но мы не можем поделить его между собой. Дед не оставил завещания, и теперь все родственники, претендующие на свою долю, оказались в затруднительном положении. Как нам быть? Куда обратиться за помощью?
Re: Спор о наследстве в Ялте

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 10:03

Вероятно, наследство довольно значительное. Хотя даже квартира в хрущёвке в наше время может стать причиной ожесточённых споров среди родных. В таком случае я бы рекомендовал вам обратиться к этим юристам в Ялте https://crimea-yurist.ru/. Они помогут вам наконец разрешить этот конфликт.
