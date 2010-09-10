Сообщение Володя9 » Сегодня, 09:42

В Ялте мы столкнулись с проблемой: от деда осталось наследство, но мы не можем поделить его между собой. Дед не оставил завещания, и теперь все родственники, претендующие на свою долю, оказались в затруднительном положении. Как нам быть? Куда обратиться за помощью?

5006