Спор о наследстве в Ялте
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Спор о наследстве в Ялте
В Ялте мы столкнулись с проблемой: от деда осталось наследство, но мы не можем поделить его между собой. Дед не оставил завещания, и теперь все родственники, претендующие на свою долю, оказались в затруднительном положении. Как нам быть? Куда обратиться за помощью?
5006
Re: Спор о наследстве в Ялте
Вероятно, наследство довольно значительное. Хотя даже квартира в хрущёвке в наше время может стать причиной ожесточённых споров среди родных. В таком случае я бы рекомендовал вам обратиться к этим юристам в Ялте https://crimea-yurist.ru/. Они помогут вам наконец разрешить этот конфликт.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя