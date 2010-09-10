Доставка квітів

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка квітів

Сообщение klonik » 18 минут назад

Дівчата, я недавно переїхала до Полтави. Скажіть, а які у вас тут є квіткові магазини? Хочу себе порадувати гарним букетом квітів, але не знаю, чи є у вас якісні квіти, щоб простояли хоча б три дні? Буду вам вдячна, якщо ви мені підкажете, куди звернутися.
