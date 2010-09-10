Доставка квітів
Доставка квітів
Дівчата, я недавно переїхала до Полтави. Скажіть, а які у вас тут є квіткові магазини? Хочу себе порадувати гарним букетом квітів, але не знаю, чи є у вас якісні квіти, щоб простояли хоча б три дні? Буду вам вдячна, якщо ви мені підкажете, куди звернутися.
Re: Доставка квітів
Я вам раджу звернутися в магазин квітів Light Wood. Ось у них дійсно квіти Полтава дуже якісні і недорогі. До речі, у них ще можна навіть замовити доставку квітів по місту і в область. Правда доставка платна і розраховується індивідуально. У будь-якому випадку вам потрібно буде уточнювати інформацію у представника магазину. А так, я нічого поганого про магазин сказати не можу. Асортимент квітів дуже широкий насправді і є швидка і надійна доставка в межах Полтави букети можуть бути доставлені протягом 2 годин з моменту оформлення замовлення, а доставка здійснюється точно в зазначений час і місце. Всі кур'єри завжди з посмішкою, що дуже приємно отримувати букет одержувачу. Спробуйте замовити у них, мені здається, що вам дуже сподобається замовлений букет в цьому квітковому магазині.
